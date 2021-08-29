Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 16:23
16:22
Армия
Шойгу заявил о намерении России увеличить дальность полета гиперзвуковых ракет
16:22
Происшествия
Два человека погибли в результате ракетного удара по жилому дому в Кабуле
16:21
Весь мир
ЦАР заключила с Руандой соглашения в области энергетики, геологии и сельского хозяйства
16:19
Политика
Военный эксперт объяснил, почему Турция хочет купить у России второй полк С-400
16:17
Политика
Экономист Межевич сравнил уровень жизни в России и Эстонии
16:15
Шоу-бизнес
Новорожденный сын Арзамасовой и Авербуха устраивает родителям «бойкие ночи»
16:13
Армия
Шойгу: дальность поражения ЗРПК «Панцирь» возросла на 30%
16:13
Армия
Шойгу назвал Украину братским государством для РФ
16:11
Весь мир
Карибские островные государства поддержали план Марокко по автономии Западной Сахары
16:11
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Ненашев скончался в фитнес-клубе Москвы
Все новости

Москвичей напугало нашествие испанских рыжих слизней-гигантов
Общество
Москвичей напугало нашествие испанских рыжих слизней-гигантов
wikipedia.org  /  Guillaume Brocker / CC BY-SA 3.0

Москва, 29 августа. Испанские рыжие слизни-гиганты заполонили газоны и кустарники на территории Москвы и области.

Брюхоногие моллюски объедают листву с растительности в Московском регионе, чем могут серьезно навредить местной фауне. Обитающие в столице и области птицы и ежи не питаются испанскими улитками, других естественных истребителей этих слизней в регионе нет.

Испанские «гости» могли попасть в российский город вместе с завозными из-за рубежа растениями, предположил зоолог Илья Гомыранов. По его мнению, гигантские улитки могут вытеснить естественных представителей местнойй фауны — серых улиток.

Виноградные слизни появились на территории столицы летом 2021 года. Такое название они получили благодаря своему рациону питания. Во время дождя улитки выползают на дорожки и нередко попадаются на глаза жителям города.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Москвичей напугало нашествие испанских рыжих слизней-гигантов
москва улитки испанские слизни
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru