Москвичей напугало нашествие испанских рыжих слизней-гигантов

Москва, 29 августа. Испанские рыжие слизни-гиганты заполонили газоны и кустарники на территории Москвы и области.

Брюхоногие моллюски объедают листву с растительности в Московском регионе, чем могут серьезно навредить местной фауне. Обитающие в столице и области птицы и ежи не питаются испанскими улитками, других естественных истребителей этих слизней в регионе нет.

Испанские «гости» могли попасть в российский город вместе с завозными из-за рубежа растениями, предположил зоолог Илья Гомыранов. По его мнению, гигантские улитки могут вытеснить естественных представителей местнойй фауны — серых улиток.

Виноградные слизни появились на территории столицы летом 2021 года. Такое название они получили благодаря своему рациону питания. Во время дождя улитки выползают на дорожки и нередко попадаются на глаза жителям города.