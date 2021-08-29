Девушка погибла под колесами иномарки в центре Москвы

Москва, 29 августа. Водитель автомобиля Hyundai Porter совершил смертельный наезд на 25-летнюю девушку. Дорожный инцидент произошел в столице.

По данным столичной Госавтоинспекции, автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гаврикова. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы. По факту аварии правоохранители назначили проверку.

Смертельная авария с двумя автомобилями произошла сегодня в Алтайском крае. Погиб один из водителей, трое пассажиров попали с травмами в больницу.