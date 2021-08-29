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Девушка погибла под колесами иномарки в центре Москвы
Происшествия
Девушка погибла под колесами иномарки в центре Москвы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Тюнников

Москва, 29 августа. Водитель автомобиля Hyundai Porter совершил смертельный наезд на 25-летнюю девушку. Дорожный инцидент произошел в столице.

По данным столичной Госавтоинспекции, автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гаврикова. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы. По факту аварии правоохранители назначили проверку.

Смертельная авария с двумя автомобилями произошла сегодня в Алтайском крае. Погиб один из водителей, трое пассажиров попали с травмами в больницу.

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