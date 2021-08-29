В Шереметьево с самолета рейсом до Симферополя сняли дебошира

Москва, 29 августа. В дежурную часть аэропорта Шереметьево доставили одного из пассажиров рейса Москва — Симферополь. Мужчину сняли с самолета за неадекватное поведение.

Согласно данным представителей пресс-службы УТ МВД России по ЦФО, задержанный 43-летний пассажир нецензурно выражался и скандалил. На замечания экипажа он реагировать отказывался.

Дебошира доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. При проведении проверки признаки алкогольного опьянения выявлены не были.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Еще одна россиянка устроила дебош на борту рейса Сочи — Москва. Женщина решила, что билет за 50 тысяч рублей позволяет ей требовать всего, что она пожелает.