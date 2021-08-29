Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 14:52
14:49
Экономика
Названа доля автотранспорта в России на экологичном топливе
14:47
Происшествия
Жители нижегородского Саров жалуются на смог от лесных пожаров
14:45
Спорт
Россиянка Анна Крившина завоевала серебро в плавании вольным стилем на Паралимпиаде
14:44
Наука
Ученые объяснили, почему коты делают людей счастливыми
14:40
Экономика
Банки предложили усложнить доступ к внесудебной процедуре банкротства
14:40
Спорт
Российская прыгунья Сапожникова стала бронзовым призером Паралимпиады в Токио
14:33
Весь мир
На юго-востоке Турции армянскую церковь переделали под библиотеку
14:32
Политика
В итальянской газете объяснили недопуск санкций против талибов в декларацию G7
14:31
Происшествия
Полиция нашла на овощебазе в Петербурге мигрантов-нелегалов и поддельный алкоголь
14:30
Спорт
Лучники Артахинова и Шигаев взяли бронзовые медали Паралимпиады в миксте
Все новости

В Шереметьево с самолета рейсом до Симферополя сняли дебошира
Происшествия
В Шереметьево с самолета рейсом до Симферополя сняли дебошира
pixabay.com

Москва, 29 августа. В дежурную часть аэропорта Шереметьево доставили одного из пассажиров рейса Москва — Симферополь. Мужчину сняли с самолета за неадекватное поведение.

Согласно данным представителей пресс-службы УТ МВД России по ЦФО, задержанный 43-летний пассажир нецензурно выражался и скандалил. На замечания экипажа он реагировать отказывался.

Дебошира доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. При проведении проверки признаки алкогольного опьянения выявлены не были.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Еще одна россиянка устроила дебош на борту рейса Сочи — Москва. Женщина решила, что билет за 50 тысяч рублей позволяет ей требовать всего, что она пожелает.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Шереметьево с самолета рейсом до Симферополя сняли дебошира
шереметьево дебошир полицейские дежурная часть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru