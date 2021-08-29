Бесплатные показы фильмов прошли в Подмосковье в рамках акции «Ночь кино»

Москва, 29 августа. Жителям Московской области 28 августа показали три фильма современных российских режиссеров, акция «Ночь кино» проходила на 250 площадках.

Зрители увидели фильм-сказку Олега Погодина «Конек-Горбунок», драму «Пальма» Александра Домогарова — младшего и «Огонь» Алексея Нужного. Ежегодную акцию в Подмосковье провели в шестой раз при поддержке Минкультуры РФ, государственного Фонда кино и портала «Культура.РФ». Все мероприятия проходили с учетом действующих санитарных норм.

«Ночь кино» является важным культурным событием России. На разных площадках во всех регионах страны проводят мастер-классы, встречи с кинематографистами и показы советских фильмов, современных лент. Акция объединяет миллионы любителей хорошего кино.