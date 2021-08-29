Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 13:21
13:18
Шоу-бизнес
Джигурда заступился за свою «внученьку» Ольгу Бузову и предрек ей мировой успех
13:17
Весь мир
Как живет Кабул после вчерашних взрывов: репортаж ФАН из столицы Афганистана
13:14
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева попала в опасную ситуацию из-за злоупотребления алкоголем
13:14
Армия
NI: российские Су-30СМ на службе ВВС Казахстана обезопасят Центральную Азию
13:14
Общество
Новые технологии помогли ростовским врачам спасти учителя от инсульта
13:13
Экономика
Сервис Autospot признал ТО «УАЗ-Патриот» самым доступным среди внедорожников
13:13
Политика
Немецкие социал-демократы опередили ХДС/ХСС перед выборами в бундестаг
13:11
Происшествия
Сбежавший на машине с тульской свадьбы жених сбил подружку невесты
13:09
Общество
Спасатели Бурятии помогли спуститься застрявшей на Пике Любви туристке
13:08
Общество
Врач Животов сообщил, что в 99% случаев голова болит из-за старых травм
Все новости

Бесплатные показы фильмов прошли в Подмосковье в рамках акции «Ночь кино»

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:47
Общество
Бесплатные показы фильмов прошли в Подмосковье в рамках акции «Ночь кино»
Global Look Press  /  Ministry of Culture Russia

Москва, 29 августа. Жителям Московской области 28 августа показали три фильма современных российских режиссеров, акция «Ночь кино» проходила на 250 площадках.

Зрители увидели фильм-сказку Олега Погодина «Конек-Горбунок», драму «Пальма» Александра Домогарова — младшего и «Огонь» Алексея Нужного. Ежегодную акцию в Подмосковье провели в шестой раз при поддержке Минкультуры РФ, государственного Фонда кино и портала «Культура.РФ». Все мероприятия проходили с учетом действующих санитарных норм.

«Ночь кино» является важным культурным событием России. На разных площадках во всех регионах страны проводят мастер-классы, встречи с кинематографистами и показы советских фильмов, современных лент. Акция объединяет миллионы любителей хорошего кино.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бесплатные показы фильмов прошли в Подмосковье в рамках акции «Ночь кино»
подмосковье фильм акция ночь кино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru