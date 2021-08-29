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Пьяный конфликт стал причиной убийства гостя во время застолья в московской квартире

  /   Обновлено: 29 августа 2021 12:39
Происшествия
Пьяный конфликт стал причиной убийства гостя во время застолья в московской квартире
gibdd.ru  /  Официальный сайт Госавтоинспекции

Москва, 29 августа. Мужчина погиб во время посиделок с друзьями из-за пьяного конфликта. Хозяин квартиры застрелил гостя из ружья, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел в квартире дома на Хабаровской улице. По предварительным данным, 45-летний мужчина снимал там жилье. Когда к нему пришли друзья (женщина и супружеская пара), то между гостями произошел конфликт.

В какой-то момент хозяин ушел в другую комнату и вернулся оттуда с ружьем. После этого он выстрелил в голову 38-летнему гостю и сбежал из квартиры.

На месте происшествия осталась супруга погибшего, которая вызвала скорую помощь и правоохранителей. Установлено, что у хозяина квартиры есть зарегистрированный карабин «Сайга». Скорее всего, из него он и стрелял. Полиция объявила в Москве план «Перехват».

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москва ружье стрельба полиция смерть расстрел гости
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