Пьяный конфликт стал причиной убийства гостя во время застолья в московской квартире

Москва, 29 августа. Мужчина погиб во время посиделок с друзьями из-за пьяного конфликта. Хозяин квартиры застрелил гостя из ружья, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел в квартире дома на Хабаровской улице. По предварительным данным, 45-летний мужчина снимал там жилье. Когда к нему пришли друзья (женщина и супружеская пара), то между гостями произошел конфликт.

В какой-то момент хозяин ушел в другую комнату и вернулся оттуда с ружьем. После этого он выстрелил в голову 38-летнему гостю и сбежал из квартиры.

На месте происшествия осталась супруга погибшего, которая вызвала скорую помощь и правоохранителей. Установлено, что у хозяина квартиры есть зарегистрированный карабин «Сайга». Скорее всего, из него он и стрелял. Полиция объявила в Москве план «Перехват».