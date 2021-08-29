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Застолье в квартире на Хабаровской улице закончилось смертью для москвича
Происшествия
Застолье в квартире на Хабаровской улице закончилось смертью для москвича
pxhere.com

Москва, 29 августа. В Москве мужчина погиб во время посиделок с друзьями от выстрела из охотничьего ружья. Об этом журналистам ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в доме на Хабаровской улице. Во время застолья 45-летний хозяин квартиры поругался с гостями и ушел в соседнюю комнату. Вернулся он уже с ружьем, из которого выстрелил в своего приятеля. После этого стрелок вместе с одним из гостей скрылись с места преступления. В результате инцидента мужчина погиб, в квартире с ним осталась его жена, которая вызвала скорую помощь и полицию.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. При обыске квартиры, правоохранители нашли зарегистированный карабин сайга. Предполодительно, из него и был произведен выстрел. Преступник разыскивается.

Еще одно массовое мероприятие закончилось смертью одного из его участников. В Карачаево-Черкесской Республике за желание потанцевать с невестой один из гостей получил пулю в грудь.

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