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Москвичей предупредили об ограничении движения в районе Зюзино из-за строительства БКЛ
Общество
Москвичей предупредили об ограничении движения в районе Зюзино из-за строительства БКЛ
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 29 августа. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы предупредил водителей о ряде ограничений.

С 31 августа по 30 декабря вводятся ограничения движения в районе Зюзино. Особенно проезд будет осложнен по двум участкам улицы Каховка. Ограничения движения связаны со строительством Большой кольцевой линии метрополитена Москвы, напомнили городские власти.

«Проехать от 2-го дома по улице Каховка до 1-го дома по улице Малая Юшуньская можно будет по трем полосам за счет устройства временных уширений», — рассказали в департаменте.

В ГИБДД ранее напомнили юным велосипедистам правила поведения на дороге. Специалисты призывают взрослых разъяснять детям правила ПДД перед тем, как они самостоятельно начнут передвигаться на таком виде транспорта. Более девяти тысяч детей стали участниками ДТП за последние полгода.

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