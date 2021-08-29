Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 11:49
11:48
Шоу-бизнес
Каскадер прокомментировал скандал с трюком в клипе Полины Гагариной
11:47
Происшествия
Российский МИД выясняет личность сбежавшего в Японию гражданина
11:38
Происшествия
Самолет приземлился в Якутске с двумя пробоинами в фюзеляже
11:38
Общество
Чемпион мира по греко-римской борьбе Адлан Амриев посетил администрацию Уфы
11:37
Общество
Живых украинок уложили в гробы ради рекламы дизайнерской одежды для покойниц
11:37
Спорт
Россиянка Вера Муратова стала обладательницей бронзы в пауэрлифтинге на Паралимпиаде
11:31
Политика
Решение СНБО Украины о нейтрализации угроз в энергетике вступило в силу
11:28
Общество
Москвичей предупредили об ограничении движения в районе Зюзино из-за строительства БКЛ
11:27
Экономика
Центробанк Афганистана установил лимит на снятие средств с личных счетов
11:25
Политика
Политик Моултон обвинил США в хаосе на территории Кабула
Все новости

Нетрезвый водитель из Москвы покусал полицейских при проверке документов

  /   Обновлено: 29 августа 2021 11:09
Происшествия
Нетрезвый водитель из Москвы покусал полицейских при проверке документов
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 29 августа. В Москве проверка документов у одного из водителей закончилась нападением на сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел в районе Гольяново.

Автоинспекторы остановили подозрительный автомобиль и обнаружили за рулем машины водителя с внешними признаками алкогольного опьянения. Стражи порядка попросили водителя предъявить документы, в ответ на это нарушитель оказал сопротивление и покусал полицейских.

Задержанным оказался гражданин Узбекистана. Правоохранителям медицинская помощь не потребовалась.

Ранее пьяный житель Свердловской области насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщало издание URA.RU.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Нетрезвый водитель из Москвы покусал полицейских при проверке документов
нападение москва полицейские
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru