Нетрезвый водитель из Москвы покусал полицейских при проверке документов

Москва, 29 августа. В Москве проверка документов у одного из водителей закончилась нападением на сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел в районе Гольяново.

Автоинспекторы остановили подозрительный автомобиль и обнаружили за рулем машины водителя с внешними признаками алкогольного опьянения. Стражи порядка попросили водителя предъявить документы, в ответ на это нарушитель оказал сопротивление и покусал полицейских.

Задержанным оказался гражданин Узбекистана. Правоохранителям медицинская помощь не потребовалась.

Ранее пьяный житель Свердловской области насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщало издание URA.RU.