Нетрезвый водитель из Москвы покусал полицейских при проверке документов

Москва, 29 августа. В Москве проверка документов у одного из водителей закончилась нападением на сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел в районе Гольяново.
Автоинспекторы остановили подозрительный автомобиль и обнаружили за рулем машины водителя с внешними признаками алкогольного опьянения. Стражи порядка попросили водителя предъявить документы, в ответ на это нарушитель оказал сопротивление и покусал полицейских.
Задержанным оказался гражданин Узбекистана. Правоохранителям медицинская помощь не потребовалась.
Ранее пьяный житель Свердловской области насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщало издание URA.RU.