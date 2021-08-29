Сергунина объяснила историческую ценность природных ландшафтов ВДНХ

Москва, 29 августа. Ландшафтный парк, цветочные партеры и сирингарий на ВДНХ считаются объектами культурного наследия, напомнила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Специалисты следят за сохранностью ландшафта ВДНХ наравне с историческими памятниками. Уникальные селекционные виды растений доступны жителям и гостям города на этой территории. Современный ландшафтный парк с зеленым лабиринтом и воздушной экотропой считается одной из главных достопримечательностей ВДНХ.

«Многие природные достопримечательности ВДНХ, такие как Мичуринский сад, цветочные партеры Центральной аллеи, дубовая роща, каштановая роща и каскад Каменских прудов, — это объекты культурного наследия федерального значения», — приводятся слова Сергуниной на портале мэра Москвы Сергей Собянина.

Более 20 памятников культуры восстановили на ВДНХ к 82-летию выставки, сообщил градоначальник. По его словам, колоссальная работа по реставрации объектов на этой территории будет идти еще несколько лет.