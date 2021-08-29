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База данных ДНК помогла найти подозреваемых в 3 тыс. преступлениях в России

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:12
Происшествия
База данных ДНК помогла найти подозреваемых в 3 тыс. преступлениях в России
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Москва, 29 августа. Сотрудники правоохранительных органов с помощью базы данных ДНК за семь месяцев установили причастных к совершению более 3 тысяч преступлений.

Геномная регистрация обязательна для осужденных, отбывающих наказание в колониях за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, сообщили в МВД.

Госдума в декабре 2020 года приняла в первом чтении закон, согласно которому перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, расширяется. Теперь регистрацию будут проходить все осужденные, включая тех, кто получил административный арест.

Федеральная база данных геномной информации начала работу в 2009 году.

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мвд днк база
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