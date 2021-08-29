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Собянин надеется, что учебный год в Москве пройдет в очном режиме

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:23
Общество
Собянин надеется, что учебный год в Москве пройдет в очном режиме
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 29 августа. Школы Москвы имеют все шансы провести новый учебный год в очном формате, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В российской столице активно проходит кампания по вакцинации от коронавируса. В данный момент от этой опасной инфекции привилось уже 80% педагогов, добавил Собянин.

«Постараемся, чтобы учебный год прошел в нормальном режиме», — заявил градоначальник в эфире канала «Россия-1».

Прошлый учебный год, как отметил мэр столицы, прошел в дистанционном формате. Несмотря на это, московские школьники достойно сдали все экзамены. Такой высокий результат доказывает уровень московского образования, уверен Собянин.

Для предотвращения вспышки коронавируса в российских школах Минпросвещения страны приняло решение ввести в образовательных организациях дополнительные меры по COVID-19. Они начнут действовать уже с 1 сентября.

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собянин учебный год коронавирус COVID-19
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