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Москвичам пообещали небольшой дождь и потепление до 25 градусов 29 августа

  /   Обновлено: 29 августа 2021 07:42
Общество
Москвичам пообещали небольшой дождь и потепление до 25 градусов 29 августа
pixabay.com

Москва, 29 августа. Переменная облачность и небольшой дождь прогнозируются в Москве в воскресенье, 29 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице ожидается до 25 градусов выше нуля. Ночью температура воздуха может понизиться до +12 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит до десяти метров в секунду, отметили синоптики.

Жителей Московской области ожидает теплое воскресенье. Днем столбики термометров покажут от 21 до 26 градусов тепла. Ночью может похолодать до плюс девяти градусов, отметили в Гидрометцентре России.

Дожди настигнут Московский регион и ко Дню знаний. Согласно прогнозу начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в столице ожидается От +22 до +27 градусов. Осадки придут в город и область во второй половине дня.

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