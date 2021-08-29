Москвичам пообещали небольшой дождь и потепление до 25 градусов 29 августа

Москва, 29 августа. Переменная облачность и небольшой дождь прогнозируются в Москве в воскресенье, 29 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице ожидается до 25 градусов выше нуля. Ночью температура воздуха может понизиться до +12 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит до десяти метров в секунду, отметили синоптики.

Жителей Московской области ожидает теплое воскресенье. Днем столбики термометров покажут от 21 до 26 градусов тепла. Ночью может похолодать до плюс девяти градусов, отметили в Гидрометцентре России.

Дожди настигнут Московский регион и ко Дню знаний. Согласно прогнозу начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в столице ожидается От +22 до +27 градусов. Осадки придут в город и область во второй половине дня.