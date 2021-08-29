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Собянин озвучил срок работы павильонов «Здоровая Москва»
Общество
Собянин озвучил срок работы павильонов «Здоровая Москва»
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 29 августа. Павильоны «Здоровая Москва» будут работать до конца сентября 2021 года. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в соцсетях.

Жители столицы могли обратиться в павильоны «Здоровая Москва» только на вакцинацию из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Сейчас эпидобстановка начала улучшаться, поэтому организации вернулись к привычному режиму работы.

«Павильоны «Здоровая Москва» будут принимать до конца сентября. Вы можете сделать чек-ап без предварительной записи», — отметил Сергей Собянин.

Сейчас в павильонах есть возможность пройти обследование после перенесенного коронавируса. За две недели свыше 30 тысяч москвичей уже посетили организации. Самыми популярными точками оказались в парках на Ангарской улице, у прудов «Радуга» и на «Ходынском поле».

Клиническая картина коронавируса меняется из-за появления новых штаммов. Сейчас одними из частых симптомов, который диагностируется у заболевших, являются признаки гастроэнтерита. У пациентов фиксируют рвоту, тошноту и боли в животе.

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