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Два человека травмировались при столкновении автомобиля и мотоцикла в Москве
Происшествия
Два человека травмировались при столкновении автомобиля и мотоцикла в Москве
pixabay.com/PD

Москва, 29 августа. Авария произошла в Москве на набережной Тараса Шевченко. При столкновении автомобиля и мотоцикла пострадали два человека.

ДТП произошло в ночь на 29 августа в столице на набережной Тараса Шевченко. После столкновения с автомобилем двухколесный транспорт получил серьезные повреждения. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Детали аварии выясняются, передает РЕН ТВ.

Еще одна авария произошла 28 августа на внутренней стороне 106 километра МКАД. В результате столкновения автомобилей пострадали пассажиры иномарки KIA. Врачи скорой помощи забрали пациентов в больницу на вертолете. К выяснению обстоятельств инцидента приступили сотрудники правоохранительных органов.

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