Представители Домодедово ответили на информацию об отмене и задержке рейсов

Москва, 28 августа. Рейсы в аэропорте Домодедово обслуживаются согласно расписанию. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе московской воздушной гавани.

Аэродромные службы работают в штатном режиме и не повлияли на изменения в расписании самолетов. Пассажиров, рейсы которых отменены или задержаны по причинам, не связанным с работой воздушной гавани, просят связаться со своими авиаперевозчиками.

«Аэропорт обслуживает рейсы в штатном режиме. Задержек и отмен рейсов, вызванных работой аэродромных служб, нет. Причины переноса или отмены рейсов, не связанные с работой воздушной гавани, необходимо уточнять у авиаперевозчиков», — заявили в пресс-службе.

Сервис «Яндекс.Расписания» ранее сообщил об отмене и задержке рейсов в нескольких столичных аэропортах. В информации говорилось, что в Домодедово позднее запланированного времени вылетели 16 самолетов, а еще четыре не выполнили указанные в расписании перелеты.