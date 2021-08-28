ДТП с грузовиком спровоцировало перекрытие участка дороги к Шереметьево

Москва, 28 августа. Участок Старошереметьевского шоссе в сторону терминала В аэропорта Шереметьево перекрыли из-за ДТП с грузовиком. Последствия аварии устраняются.
Участок Старошереметьевского шоссе временно перекрыт в Химках. Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, повреждена конструкция путепровода.
«Грузовой автомобиль не рассчитал габариты и задел пролетное строение», — отмечается в сообщении ведомства.
На месте происшествия работают спецслужбы региона и занимаются устранением последствий аварии. Водителей просят заранее планировать свой маршрут в сторону терминала В и объезжать место ДТП.
Еще одна авария с участием грузового транспорта произошла в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков. Большегруз столкнулся с иномаркой около входа станции метро «Улица Дыбенко». В результате ДТП образовалась большая пробка на этом участке дороги.