Устроившую скандал на борту самолета Москва — Сочи дебоширку привлекли к ответственности

Москва, 28 августа. Сотрудники ЛУ МВД России задержали в аэропорту Домодедово пассажирку самолета Сочи — Москва, которая устроила на борту скандал.

Прибывшие на борт стражи порядка установили, что скандалистка пребывала, судя по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители доставили 42-летнюю дебоширку в дежурную часть. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Россиянка, летевшая бизнес-классом, сначала заявила, что ей душно и потребовала включить кондиционер, а затем и вовсе запросила принести горячую еду. Свое поведение она объясняла тем, что заплатила за билет 50 тысяч рублей.

Ответ бортпроводника, что ее просьбы не могут быть выполнены, пока самолет не взлетит и не наберет нужную высоту, женщине не понравился. Скандалистка начала размахивать руками и громко разговаривать, а на замечания экипажа отвечала нецензурной бранью.