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Синоптики пообещали москвичам по-летнему теплый День знаний
Общество
Синоптики пообещали москвичам по-летнему теплый День знаний
Невские Новости

Москва, 28 августа. Первый осенний день в Москве будет по-летнему теплым, однако местами пройдут кратковременные дожди, сообщили синоптики погодного центра «Фобос».

Столбики термометров 1 сентября поднимутся до +25 градусов. Большую часть дня столица будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. При этом горожанам следует не забывать о зонтах, так как местами пройдут кратковременные осадки. Последний раз дождь в День знаний шел в 2013 году, отметили синоптики.

«По нашим прогнозам, 1 сентября нынешнего года продолжит теплые традиции, и большую часть этого дня столица проведет в теплом секторе циклона, а дневной максимум достигнет 23–25 градусов тепла», — рассказали специалисты.

Холодный атмосферный фронт пересечет Москву поздним вечером 1 сентября, 2 числа воздух остынет до +18 градусов. Первая неделя сентября окажется холоднее климатической нормы, предупредила специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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