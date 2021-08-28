Более 50 рейсов задержали в аэропортах Москвы 28 августа

Москва, 28 августа. Столичные аэропорты отменили и задержали ряд рейсов в субботу, следует из информации, опубликованной на сервисе «Яндекс.Расписания».

Всего изменения в расписании коснулись 53 рейсов. Так, в аэропорту Внуково пассажиром сообщили о задержке десяти вылетов, еще 14 — отменили. Похожая картина сложилась в Домодедово. Там позже положенного отправились 16 самолетов, а четыре не осуществили запланированных перелетов.

В воздушной гавани Шереметьево утром 28 августа отмен рейсов не наблюдалось, но задержано пять вылетов. Онлайн-табло аэропорта Жуковский подтверждает, что там так же с опозданием отправились четыре рейса. Отмен не было.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском начали готовить к работе в осенне-зимнему сезон. В скором времени специалисты начнут проверку всей техники и завершат необходимое обслуживание специального транспорта.