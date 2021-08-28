Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 19:04
19:01
Общество
Кровь в моче может указывать на проблемы с давлением
18:53
Шоу-бизнес
Разыскиваемая Интерполом грабительница дома Наташи Королевой объявилась в Африке
18:52
Политика
Президент Узбекистана наградил Матвиенко за укрепление отношений с Россией
18:51
Происшествия
В Бурятии спасатели ведут поиски девятерых утонувших человек
18:51
Общество
Бортпроводники приняли роды у жительницы Афганистана во время эвакуационного рейса
18:51
Весь мир
Конгресс Перу одобрил состав нового правительства
18:50
Технологии
Российские разработчики представили человекоподобного робота
18:43
Общество
Живущий в России Стивен Сигал может лишиться более $200 тысяч по решению властей США
18:40
Экономика
Семиместный кроссовер Commander появился в линейке Jeep
18:39
Весь мир
Что происходит в Афганистане: США отомстили за теракт, талибы ведут переговоры с Турцией
Все новости

Более 50 рейсов задержали в аэропортах Москвы 28 августа

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:10
Общество
Более 50 рейсов задержали в аэропортах Москвы 28 августа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 августа. Столичные аэропорты отменили и задержали ряд рейсов в субботу, следует из информации, опубликованной на сервисе «Яндекс.Расписания».

Всего изменения в расписании коснулись 53 рейсов. Так, в аэропорту Внуково пассажиром сообщили о задержке десяти вылетов, еще 14 — отменили. Похожая картина сложилась в Домодедово. Там позже положенного отправились 16 самолетов, а четыре не осуществили запланированных перелетов.

В воздушной гавани Шереметьево утром 28 августа отмен рейсов не наблюдалось, но задержано пять вылетов. Онлайн-табло аэропорта Жуковский подтверждает, что там так же с опозданием отправились четыре рейса. Отмен не было.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском начали готовить к работе в осенне-зимнему сезон. В скором времени специалисты начнут проверку всей техники и завершат необходимое обслуживание специального транспорта.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более 50 рейсов задержали в аэропортах Москвы 28 августа
москва аэропорты расписание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru