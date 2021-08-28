Врач Тяжельников перечислил осложнения после COVID-19 без явных симптомов

Москва, 28 августа. Осложнения после COVID-19 без явных симптомов перечислил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Чаще всего от коронавирусной инфекции страдает сердечно-сосудистая и дыхательная система. Однако есть множество других осложнений, которые проходят бессимптомно, отметил Тяжельников.

«Коронавирусная инфекция может приводить к мультисистемным нарушениям в организме», — пояснил врач.

Тяжельников посоветовал всем, кто перенес заболевание, вне зависимости от тяжести, пройти углубленную диспансеризацию. Москвичи смогут сделать это в павильонах «Здоровая Москва». Это поможет вовремя выявить патологические изменения в организме и начать своевременное лечение. Уже на этапе анкетирования врачи смогут определить характерные жалобы и отправить пациента на дополнительное обследование по индивидуальной программе.

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