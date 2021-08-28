Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 19:04
19:01
Общество
Кровь в моче может указывать на проблемы с давлением
18:53
Шоу-бизнес
Разыскиваемая Интерполом грабительница дома Наташи Королевой объявилась в Африке
18:52
Политика
Президент Узбекистана наградил Матвиенко за укрепление отношений с Россией
18:51
Происшествия
В Бурятии спасатели ведут поиски девятерых утонувших человек
18:51
Общество
Бортпроводники приняли роды у жительницы Афганистана во время эвакуационного рейса
18:51
Весь мир
Конгресс Перу одобрил состав нового правительства
18:50
Технологии
Российские разработчики представили человекоподобного робота
18:43
Общество
Живущий в России Стивен Сигал может лишиться более $200 тысяч по решению властей США
18:40
Экономика
Семиместный кроссовер Commander появился в линейке Jeep
18:39
Весь мир
Что происходит в Афганистане: США отомстили за теракт, талибы ведут переговоры с Турцией
Все новости

Врач Тяжельников перечислил осложнения после COVID-19 без явных симптомов

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:09
Общество
Врач Тяжельников перечислил осложнения после COVID-19 без явных симптомов
Пресс-служба НИИОЗММ ДЗМ

Москва, 28 августа. Осложнения после COVID-19 без явных симптомов перечислил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Чаще всего от коронавирусной инфекции страдает сердечно-сосудистая и дыхательная система. Однако есть множество других осложнений, которые проходят бессимптомно, отметил Тяжельников.

«Коронавирусная инфекция может приводить к мультисистемным нарушениям в организме», — пояснил врач.

Тяжельников посоветовал всем, кто перенес заболевание, вне зависимости от тяжести, пройти углубленную диспансеризацию. Москвичи смогут сделать это в павильонах «Здоровая Москва». Это поможет вовремя выявить патологические изменения в организме и начать своевременное лечение. Уже на этапе анкетирования врачи смогут определить характерные жалобы и отправить пациента на дополнительное обследование по индивидуальной программе.

Американские ученые обнаружили сходство между хронической усталостью и постковидным симптомом. Оно заключается в реакции организма на длительный стресс.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Тяжельников перечислил осложнения после COVID-19 без явных симптомов
диспансеризация коронавирус осложнения тяжельников
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru