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Глава СК поручил проверить сообщение о массовой драке в центре Москвы

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:49
Происшествия
Глава СК поручил проверить сообщение о массовой драке в центре Москвы
 /  Пресс-служба управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу

Москва, 28 августа. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка провести проверку после массовой драки.

Конфликт с участием мигрантов произошел на Бауманской улице у дома 35. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место инцидента, но нарушители успели скрыться.

В ходе следственных мероприятий были задержаны 14 человек. Ими оказались граждане из стран Средней Азии. Полицейские составили административные протоколы в отношении участников драки. Их обвинили в мелком хулиганстве.

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мигранты полиция задержание
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