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Массовая драка мигрантов в центре Москвы попала на видео

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:19
Происшествия
Массовая драка мигрантов в центре Москвы попала на видео
pixabay.com  /  Pavlofox

Москва, 28 августа. Более десяти человек устроили драку на Бауманской улице. Потасовка произошла возле дома 35/1. Участниками беспорядков стали граждане из стран Средней Азии.

Впоследствии мигранты скрылись с места конфликта до приезда полицейских. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий их удалось вычислить.

Правоохранители задержали 14 человек, среди которых уроженцы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В отношении их составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Известно, что мигранты в ходе драки не использовали никакие посторонние предметы. Потасовку также зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря которым и удалось установить личности нарушителей.

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