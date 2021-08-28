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Вертолет забрал пострадавших с места ДТП на внутренней стороне МКАД

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:06
Происшествия
Вертолет забрал пострадавших с места ДТП на внутренней стороне МКАД
pixabay.com

Москва, 28 августа. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести во время столкновения машин после развязки с Щелковским шоссе.

По предварительным данным, ДТП случилось на внутренней стороне 106-го км МКАД. В результате происшествия пострадали пассажиры машины марки KIA. Медики скорой помощи забрали пациентов на вертолете. Их доставят в больницу для дальнейшего лечения.

Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению обстоятельств инцидента. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Похожая авария произошла в Чувашии, где столкнулись три автомобиля, сообщал сайт 360tv.ru. Из-за столкновения различные травмы получили семь человек, среди них двое — несовершеннолетние.

 

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