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Сразу семь автомобилей не поделили дорогу на юге МКАД

  /   Обновлено: 28 августа 2021 15:26
Происшествия
Сразу семь автомобилей не поделили дорогу на юге МКАД
wikipedia.org  /  Sergey Ashmarin / CC BY-SA 3.0

Москва, 28 августа. Дорожная авария с участием семи машин произошла в районе 38-го км МКАД. В ДТП пострадали два человека.

По данным ГИБДД, после развязки с улицы Павла Фитина столкнулись семь автомобилей. После этого пришлось перекрыть две полосы. Массовое ДТП спровоцировало многокилометровую пробку.

В экстренных службах сообщили, что среди столкнувшихся автомобилей есть такси. Позже авария с участием четырех иномарок произошла недалеко от Щелковского шоссе. В настоящее время движение на участке осуществляется только по двум полосам.

Ранее машина скорой помощи врезалась в трамвай. После аварии движение электротранспорта в Москве было приостановлено.

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