Сразу семь автомобилей не поделили дорогу на юге МКАД

Москва, 28 августа. Дорожная авария с участием семи машин произошла в районе 38-го км МКАД. В ДТП пострадали два человека.

По данным ГИБДД, после развязки с улицы Павла Фитина столкнулись семь автомобилей. После этого пришлось перекрыть две полосы. Массовое ДТП спровоцировало многокилометровую пробку.

В экстренных службах сообщили, что среди столкнувшихся автомобилей есть такси. Позже авария с участием четырех иномарок произошла недалеко от Щелковского шоссе. В настоящее время движение на участке осуществляется только по двум полосам.

Ранее машина скорой помощи врезалась в трамвай. После аварии движение электротранспорта в Москве было приостановлено.