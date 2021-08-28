Московский «Эрмитаж» начнут строить осенью 2021 года

Москва, 28 августа. Строительство музея «Эрмитаж» на площадке реорганизуемой промзоны «ЗИЛ» в Москве начнется осенью этого года, сообщил заместитель мэра столицы Андрея Бочкарев.

Проект здания московского филиала «Эрмитажа» согласовали. Совсем скоро на подготовленной площадке начнутся работы. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства сообщил, что к строительно-монтажным работам намерены приступить осенью. Проект планирует реализовать за два-два с половиной года, пишет «Вечерняя Москва».

«Новый комплекс «Эрмитажа» станет заметной площадкой культурной жизни Москвы и еще одной точкой притяжения горожан», — добавил Бочкарев.

Картина итальянского художника Рафаэля прибыла из Лувра в «Эрмитаж». Особенность полотна заключается в объединении разных стилей живописца. Картина должна была прибыть в Северную столицу еще в конце прошлого года, но из-за пандемии планы изменились.