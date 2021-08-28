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Суд Москвы на два месяца арестовал блогера, брызнувшего из баллончика в лицо женщине

  /   Обновлено: 28 августа 2021 13:51
Происшествия
Суд Москвы на два месяца арестовал блогера, брызнувшего из баллончика в лицо женщине
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Москва, 28 августа. Суд Москвы постановил заключить под стражу на два месяца треш-стримера, который принимал участие в нападении на женщину-инвалида в Измайловском парке.

Следователи установили, что блогеры распылили перцовый баллончик в лицо потерпевшей и скрылись. В распоряжение полицейских попало видео, на котором видно, что именно 40-летний житель Москвы передает баллончик соучастнику преступления, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с примирением предмета, используемого в качестве оружия»). Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

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