Рейс Москва — Геленджик задержится еще на 40 минут из-за проверки сообщения о минировании

Москва, 28 августа. Проверка сообщения о минировании рейса Москва — Геленджик продлится еще 40 минут, сообщили в пресс-службе аэропорта. Время вылета перенесли на 13:05.

Представители аэропорта Домодедово начали собственную проверку после сообщения о минировании самолета Москва — Геленджик. В мероприятии не принимает участие МЧС России.

Неизвестный ранее сообщил об угрозе взрыва на борту воздушного судна. Из-за этого рейс перенесли, чтобы установить все детали происшествия.

Факт «минирования» здания столичного правительства, ранее оказался ложным. На место оперативно прибыли полицейские и кинологи с собаками, но в ходе проверки бомбу не нашли.