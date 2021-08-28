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Рейс Москва — Геленджик задержится еще на 40 минут из-за проверки сообщения о минировании

  /   Обновлено: 28 августа 2021 13:10
Происшествия
Рейс Москва — Геленджик задержится еще на 40 минут из-за проверки сообщения о минировании
vnukovo.ru  /  пресс-служба аэропорта «Внуково»

Москва, 28 августа. Проверка сообщения о минировании рейса Москва — Геленджик продлится еще 40 минут, сообщили в пресс-службе аэропорта. Время вылета перенесли на 13:05.

Представители аэропорта Домодедово начали собственную проверку после сообщения о минировании самолета Москва — Геленджик. В мероприятии не принимает участие МЧС России.

Неизвестный ранее сообщил об угрозе взрыва на борту воздушного судна. Из-за этого рейс перенесли, чтобы установить все детали происшествия.

Факт «минирования» здания столичного правительства, ранее оказался ложным. На место оперативно прибыли полицейские и кинологи с собаками, но в ходе проверки бомбу не нашли.

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москва минирование аэропорт
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