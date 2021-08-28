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Несколько десятков человек задержаны после массовой драки в центре Москвы

  /   Обновлено: 28 августа 2021 12:56
Происшествия
Несколько десятков человек задержаны после массовой драки в центре Москвы
pixabay.com

Москва, 28 августа. Правоохранители задержали почти 50 человек после массовой драки в центре Москвы. Потасовка произошла вчера вечером на Бауманской улице в районе дома 35/1.

В отдел полиции были доставлены 49 человек для проверки на причастность к происшествию, а также для установления свидетелей и очевидцев массовых беспорядков. В отношении 15 из них составлены протоколы о мелком хулиганстве, с остальными проведена профилактическая беседа.

Известно, что кадры массовой драки попали на записи камер видеонаблюдения. Участники конфликта не использовали никаких посторонних предметов, а к моменту прибытия полиции на место происшествия они разбежались.

Ранее правоохранители задержали 12 граждан Киргизии, одного уроженца Узбекистана и одного человека из Таджикистана. Все они принимали участие в массовой драке на Бауманской улице.

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москва задержание массовая драка
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