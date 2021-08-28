Анонимы «заминировали» самолет Москва — Геленджик в Домодедово

Москва, 28 августа. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на рейсе Москва — Геленджик в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника ФАН, в аэропорту Геленджика о «минировании» самолета пока ничего не знают. Собеседник агентства сообщил, что детали инцидента скоро станут известны.

Московские полицейские 23 августа организовали проверку по факту угроз взрыва самолета, следовавшего из Москвы на Кипр. По предварительной информации, телефонный террорист звонил из гостевого дома посольства Азербайджана. Однако, как заявили в диппредставительстве, такие граждане там не проживали.