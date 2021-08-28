Собянин сообщил о депортации мигрантов из Москвы за нарушения

Москва, 28 августа. Правительство столицы депортировало за последние месяцы около 200 мигрантов за правонарушения, заявил мэр города Сергей Собянин.

Миллионы жителей стран СНГ ежегодно приезжают в Москву. Многие из них трудятся на тяжелых работах, однако некоторые мигранты участвуют в массовых драках и совершают другие довольно серьезные правонарушения.

«Так не пойдет. Таким гостям мы не рады», — написал Собянин на своем сайте.

Полиция Москвы провела ряд рейдов в последние месяцы. Правоохранительные органы возбудили порядка 800 уголовных дел, около 200 мигрантов были депортированы. По результатам этих проверок въезд в Россию запретили 17,5 тыс. человек.