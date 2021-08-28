Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 11:29
11:25
Происшествия
ФАН выяснил имя погибшего в ярославской больнице
11:23
Происшествия
Гвоздь из головы ребенка извлекли врачи города Казани
11:21
Наука
Найден дешевый способ определять молекулярные структуры
11:18
Происшествия
Ялтинский СК организовал проверку по факту возгорания в жилом доме
11:16
Происшествия
Последствия аварии с двумя погибшими в Карелии сняли на видео
11:15
Общество
BTS и рэперша Megan Thee Stallion выпустили ремикс на трек Butter
11:15
Экономика
Депутат ГД Жигарев предложил вывести из оборота металлические деньги
11:14
Происшествия
Следствием названы причины пожара в Прикамье, в котором погибло несколько детей
11:13
Армия
Пекин направил протест Вашингтону из-за прохода кораблей ВМС США близ Тайваня
11:08
Общество
ФАН добивается запрета MBK PRODUCTIONS LIMITED Ходорковского в РФ
Все новости

Собянин сообщил о депортации мигрантов из Москвы за нарушения

  /   Обновлено: 28 августа 2021 11:23
Общество
Собянин сообщил о депортации мигрантов из Москвы за нарушения
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 28 августа. Правительство столицы депортировало за последние месяцы около 200 мигрантов за правонарушения, заявил мэр города Сергей Собянин.

Миллионы жителей стран СНГ ежегодно приезжают в Москву. Многие из них трудятся на тяжелых работах, однако некоторые мигранты участвуют в массовых драках и совершают другие довольно серьезные правонарушения.

«Так не пойдет. Таким гостям мы не рады», — написал Собянин на своем сайте.

Полиция Москвы провела ряд рейдов в последние месяцы. Правоохранительные органы возбудили порядка 800 уголовных дел, около 200 мигрантов были депортированы. По результатам этих проверок въезд в Россию запретили 17,5 тыс. человек.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Собянин сообщил о депортации мигрантов из Москвы за нарушения
мигранты москва собянин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru