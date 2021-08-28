Система центров «Мои документы» в Москве отметила десятилетие с момента создания

Москва, 28 августа. Десятую годовщину создания в системы центров «Мои документы» отметили в столице 27 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников центра и наградил отличившихся.

Столичный градоначальник поблагодарил работников центров за их доблестный труд в период пандемии — сотрудники отвечали на звонки в кол-центрах, доставляли продукты нуждающимся. Многие работали волонтерами в больницах и павильонах «Здоровая Москва».

«Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы делаете. Последние полтора года Москву постигли серьезные испытания, и вы все были рядом с москвичами в самые трудные минуты», — заявил Собянин в ходе церемонии награждения.

Мэр вручил грамоты десяти сотрудникам центров государственных услуг «Мои документы». Первый офис открыли 22 августа 2011 года в районе Лефортово, сейчас в Москве работает 133 центра. Время нахождения в очереди значительно сократилось, документы можно подать сразу по нескольким направлениям. Более 100 услуг доступно в онлайн формате.

Сергей Собянин отметил, что работой центров «Мои документы» довольны более 97% пользователей. Москвичи стали меньше стоять в очередях и ходить по различным инстанциям, добавил столичный градоначальник.