Департамент образования Москвы назвал лучшие 220 школ города

Москва, 28 августа. Мэрия Москвы наградила лучшие школы города за вклад в образование учеников в 2020/2021 учебном году.

Власти российской столицы составили список лучших школ города. В топ общеобразовательных заведений с наилучшим качеством обучения вошло 220 организаций. Они получили грант от мэра Москвы.

В топ-20 учебных заведений вошли школа №1502 «Энергия» из Ивановского. Также в списке оказался технологический колледж №21 из Метрогородка, школа-интернат, специализирующаяся на работе со слепыми. Кроме того, награду от московской мэрии получили Курчатовская школа из Щукина, а также учебное заведение №1568 имени Пабло Неруды.

Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин решил увеличить возраст участников программы по поддержке молодежи. Согласно нововведению, теперь она распространяется на жителей российской столицы возрастом до 35 лет.