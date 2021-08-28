Москвичам пообещали переменную облачность и 25 градусов тепла в субботу

Москва, 28 августа. Переменная облачность без осадков ожидает Москву в субботу, 28 августа. Информацию предоставил Гидрометцентр.

Температура воздуха днем составит от 23 до 25 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. Восточный ветер будет дуть с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление в российской столице будет 752 мм рт. с. Московскую область ожидает повышение температуры воздуха от 21 до 26 градусов. Ночью похолодает до 9 градусов выше нуля.

Жителям Петербурга также пообещали улучшение погодных условий. По словам метеорологов, теплая погода до 26 градусов будет сопровождаться дождями и грозами в Северной столице.