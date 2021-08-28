Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе

Москва, 28 августа. Резкое похолодание ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Так, температура воздуха в столице опустится до 14-16 градусов. Такая погода прогнозируется 2 сентября. Ночью столбики термометров покажут 9-14 градусов. Также 3 сентября ожидается 14-19 градусов тепла, передает РБК.

Недавно специалисты Гидрометцентра России спрогнозировали похолодание до двух градусов ниже нуля в ряде регионов страны. Заморозки придут в Приморский край, Свердловскую, Челябинскую и Костромскую области, а также в Карелию и Забайкальский край.