Московский бизнес получил 16,5 млрд рублей льготных кредитов

Москва, 27 августа. Бизнесмены из Москвы смогли взять займы на сумму в 16,5 млрд рублей в рамках программы гарантийной поддержки.

Согласно информации с официального портала мэра Москвы и правительства города, столичные предприниматели воспользовались помощью государства и получили кредиты на 16,5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы поддерживает бизнесменов, которые не могут обеспечить займ собственными средствами, чтобы оформить кредит. Таким образом, организация является поручителем таких предприятий.

Начиная с этого года, предприниматели смогли взять свыше 16 млрд рублей в кредит, причем многие займы были получены по льготной ставке, которую обеспечивало московское и федеральное правительство.

«Это на треть больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них около 6 млрд рублей предприниматели получили по льготной ставке за счет субсидии Москвы, а еще 3,8 млрд рублей — по льготной ставке за счет федеральных субсидий», — комментирует результаты программы глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Размер поручительства по программе в среднем составил 20 млн рублей. Максимальная сумма покрытия равняется 70%, но не выше 100 млн рублей. Ставка начинается от 0,5% годовых.

Как сообщает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, серьезную поддержку представителям малого и среднего бизнеса в другой столице, Петербурге, оказывает губернатор Александр Беглов.