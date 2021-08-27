Огонь охватил московскую квартиру после взрыва газа

Москва, 27 августа. Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жильцов дома на Малой Грузинской улице в российской столице.

Спасатели борются с огнем, который охватил здание. О пострадавших и погибших пока информации нет. По предварительным данным, в квартире взорвался газ. После этого начался сильный пожар. Также есть данные о том, что существует угроза распространения огня на чердак.

Женщина, пострадавшая при взрыве газа в доме в Барнауле 28 июля, умерла в больнице. В результате случившегося также пострадал ребенок 2013 года рождения. После осмотра девочку отправили домой.