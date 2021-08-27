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Московские студенты сдали кровь в рамках акции помощи больным детям

  /   Обновлено: 27 августа 2021 20:31
Общество
Московские студенты сдали кровь в рамках акции помощи больным детям
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 27 августа. Донорская акция в помощь больным детям, которым требуется переливание крови, состоялась в Москве. Участниками стали волонтеры и студенты медицинских вузов.

Акцию организовали председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и президент Центра имени Рогачева Александр Румянцев. В донорской крови каждый день нуждаются тысячи людей, в том числе дети. Только за этот год волонтеры сдали 20 тонн крови. Одна процедура требует не более 15 минут, но позволяет помочь трем детям.

Донорство не только помогает спасти нуждающихся. Сдача крови приводит к самообновлению организма и снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов, рассказал Метелев. К акции присоединились 25 участников движения «Волонтеры-медики», представители центров добровольцев в Москве и жители ЮЗАО.

Людям часто требуется не только переливание крови, но и пересадка костного мозга. Россиянам ранее рассказали, как стать донором стволовых клеток.

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