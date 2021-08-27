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Учительница одной из школ Москвы «подарила» мошенникам 15 млн рублей

  /   Обновлено: 27 августа 2021 19:26
Происшествия
Учительница одной из школ Москвы «подарила» мошенникам 15 млн рублей
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Москва, 27 августа. Очередной жертвой телефонных мошенников стала учительница одной из московских школ. Женщина отдала позвонившему ей «сотруднику полиции» 15 млн рублей.

Аферист сообщил несчастной москвичке, что с ее банковских счетов неизвестные злоумышленники пытаются похитить крупную сумму денег. Представившийся полицейским также сказал учительнице, что по факту этих манипуляций им возбуждено уголовное дело, сообщает источник в правоохранительных органах.

Затем женщине позвонил другой мошенник, который назвался «консультантом» Центробанка России. Он предложил жертве обезопасить свои счета, а для этого нужно перевести деньги на сторонний счет. Так москвичка лишилась 15 млн рублей.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее мошенник пообещал жительнице Тулы за полтора миллиона рублей освободить ее мужа из колонии. Стражи порядка задержали афериста в момент передачи задатка в размере 700 тыс. рублей.

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москва школа учительница телефонные мошенники
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