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В Москве пройдет международный конкурс «Лидеры цифровой трансформации»
Общество
В Москве пройдет международный конкурс «Лидеры цифровой трансформации»
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 27 августа. Открыт прием заявок на участие в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В этом году по причине коронавирусных ограничений состязание будет проходить в онлайн-формате, сообщают «Вести Подмосковья». Участники представят на суд жюри цифровые решения, которые способны сделать городскую среду более комфортной, улучшить жизнь москвичей.

«Конкурс проводится уже в третий раз. Он помогает нам найти новые технологичные решения для конкретных городских задач и поддержать талантливых разработчиков. В прошлом году проект объединил больше 350 команд из 76 регионов России», — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В этом году к участию приглашены не только российские специалисты, но и иностранные. Конкурс пройдет в два этапа. В финал попадут 100 команд. А десять решений, признанных наилучшими, принесут своим авторам по миллиону рублей.

Участникам, например, предложат создать решение для определения популярных пешеходных маршрутов у горожан, чтобы сделать дорожки до того, как прохожие вытопчут зеленую зону. Также предлагается сделать сервис для поиска потерявшихся домашних животных. Или систему для индивидуального подбора литературы под интересы и запросы читателей столичных библиотек.

Ранее ФАН рассказывал о финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он проходит в Уфе с 25 августа.

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