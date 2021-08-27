Распылившего в лицо женщине-инвалиду перцовку треш-стримера арестовали

Москва, 27 августа. Столичный суд на два месяца арестовал треш-стримера, распылившего перцовый баллончик в лицо женщине-инвалиду.

Накануне в Сети появился видеоролик, на котором несколько мужчин оскорбляют прохожую и распыляют в нее перцовкой. Организатором нападения был видеоблогер Игорь Маслов, известный как Репейник. Один из участников инцидента заявил, что действовал по его указанию.

Потерпевшей москвичке 55 лет, она с детства является инвалидом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, героев видео задержали.