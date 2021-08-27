Более 30 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность россиян в День знаний

Москва, 27 августа. Правоохранители обеспечат безопасность граждан России на торжественных мероприятиях, посвященных началу учебного года. Об этом сообщил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, на сегодняшний день почти завершены все необходимые контрольные и проверочные мероприятия, связанные с обеспечением безопасности в День знаний. Грибакин отметил, что сотрудники Росгвардии провели более 17 тысяч тренировок и учений, организованных силовыми ведомствами и администрациями объектов.

Также специалисты оценили состояние защищенности образовательных учреждений. Обеспечением безопасности россиян в день начала учебного года будут заниматься более 30 тысяч военнослужащих.

Школьников в Свердловской области будут охранять более четырех тысяч силовиков, сообщало издание URA.RU. Сотрудники Росгвардии и полиции будут работать с утра до завершения мероприятий в школах. Во всех образовательных учреждениях проверят, как обеспечивается пожарная и антитеррористическая безопасность.