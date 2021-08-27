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Водитель такси скрылся после наезда на ребенка в Москве

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:24
Происшествия
Водитель такси скрылся после наезда на ребенка в Москве
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 27 августа. ДТП, после которого мужчина за рулем иномарки уехал с места происшествия, случилось на востоке российской столицы. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Автомобиль ехал задним ходом во дворе дома №44 на Федеративном проспекте. Под колесами оказалась 6-летняя девочка, при этом водитель не обратил на это внимание и уехал, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Предварительно, у ребенка диагностирован ушиб коленного сустава, девочка находилась в сопровождении мамы, в момент наезда женщина и несовершеннолетняя переходили дворовую проезжую часть. В настоящее время полиция предпринимает все необходимые меры по установлению места нахождения и задержанию водителя, скрывшегося с места ДТП.

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