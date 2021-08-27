Водитель такси скрылся после наезда на ребенка в Москве

Москва, 27 августа. ДТП, после которого мужчина за рулем иномарки уехал с места происшествия, случилось на востоке российской столицы. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Автомобиль ехал задним ходом во дворе дома №44 на Федеративном проспекте. Под колесами оказалась 6-летняя девочка, при этом водитель не обратил на это внимание и уехал, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Предварительно, у ребенка диагностирован ушиб коленного сустава, девочка находилась в сопровождении мамы, в момент наезда женщина и несовершеннолетняя переходили дворовую проезжую часть. В настоящее время полиция предпринимает все необходимые меры по установлению места нахождения и задержанию водителя, скрывшегося с места ДТП.