Массовую драку мигрантов в хостеле Новой Москвы сняли на видео

Москва, 27 августа. Более 20 иностранцев стали участниками массовой драки в хостеле в Новой Москве. В настоящее время они задержаны.

Инцидент произошел в гостинице на улице Адмирала Корнилова. Когда полицейские прибыли в хостел, они пресекли массовую потасовку, а более 20 ее участников забрали в отделение для дальнейшего разбирательства.

В результате на семерых задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве, пятеро из них незаконно находились в России. На данный момент все они отбывают 12 суток административного ареста, после чего пятерых человек депортируют на родину.