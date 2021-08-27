В Мытищах попавший под электричку мужчина сумел выжить

Москва, 27 августа. Житель подмосковных Мытищ чудом спасся из-под колес пригородной электрички. Мужчина попал под поезд, который протащил его несколько метров.

По словам очевидцев, пострадавший пытался залезть на платформу, но прибывший электропоезд не дал ему этого сделать. Эксклюзивные кадры с места происшествия сняли свидетели ЧП, после чего выложили в социальные сети.

Пригородная электричка не смогла остановиться сразу, поэтому потерпевшему угрожала серьезная опасность. По словам очевидцев чудесного спасения и пользователей Сети, мужчина родился в рубашке.