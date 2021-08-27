Москвичку обстреляли в квартире из соседней многоэтажки

Москва, 27 августа. Мужчина обстрелял из пневматического оружия женщину в квартире из соседнего дома на северо-западе столицы. В его отношении возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратилась 35-летняя москвичка. Она рассказала, что услышала на улице громкий хлопок и решила выглянуть из окна своего балкона. Женщина увидела в доме напротив двух неизвестных мужчин. После этого один из них направил на нее оружие и выстрелил.

Правоохранители установили квартиру, в которой находились злоумышленники на момент инцидента. У одного из задержанных был изъят пневматический пистолет и газовые баллончики. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В автосервисе в столичном районе Коньково восемь человек устроили драку с применением неустановленного оружия, сообщало издание РИАМО. Трое участников конфликта получили серьезные травмы.