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Машина скорой помощи перевернулась после ДТП на проспекте Вернадского

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:51
Происшествия
Машина скорой помощи перевернулась после ДТП на проспекте Вернадского
vk.com  /  ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

Москва, 27 августа. ДТП с участием кареты скорой помощи случилось на проспекте Вернадского. Автомобиль протаранили и перевернули.

Столкновение такси и скорой помощи произошло на проспекте Вернадского у дома 4. По предварительным данным, автомобиль медиков двигался на запрещающий сигнал светофора, а водитель службы такси следовал со стороны Университетского проспекта, ДТП случилось на перекрестке.

В результате, по предварительным данным полиции, пострадали два человека — водитель и фельдшер скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего. Затруднений в движении транспорта не наблюдается.

Накануне на Дубнинской улице в Москве машина врезалась в остановку общественного транспорта и вылетела на тротуар. Находившаяся за рулем транспортного средства женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

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