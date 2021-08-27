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Мать истощенной девочки из Подмосковья приговорили к трем годам колонии

  /   Обновлено: 27 августа 2021 12:24
Происшествия
Мать истощенной девочки из Подмосковья приговорили к трем годам колонии
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Москва, 27 августа. Талдомский районный суд вынес приговор женщине, истязавшей малолетнюю дочь. Она получила три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Установлено, что в декабре 2018 года подсудимая оставила маленькую дочь на попечение мужчине, ведущему антиобщественный образ жизни. В течение длительного времени ребенок был вынужден жить в неотапливаемом помещении без кровати, одежды, продуктов и средств личной гигиены.

Девочку нашли только в марте 2021 года. Сейчас она находится в центре содействия семейному воспитанию, а ее мать лишили родительских прав. Женщину признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию и истязании.

Сотрудники полиции патрулировали участок и заметили подозрительного мужчину, который попытался скрыться от них в одном из частных домов. Проследовав за ним, они обнаружили истощенного ребенка без одежды.

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подмосковье приговор истощенная девочка
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