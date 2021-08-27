Суд заочно арестовал брата экс-владельца Промсвязьбанка Ананьева по делу о мошенничестве

Москва, 27 августа. Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения Алексею Ананьеву по делу о мошенничестве.

По решению суда Алексей Ананьев арестован на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию России. Ранее постановлением столичного суда Дмитрий Ананьев был заключен под стражу. Он также находится за пределами страны.

Сейчас Ананьевым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, подозреваемые похитили более 87 млрд рублей Промсвязьбанка.