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Суд заочно арестовал брата экс-владельца Промсвязьбанка Ананьева по делу о мошенничестве

  /   Обновлено: 27 августа 2021 12:11
Происшествия
Суд заочно арестовал брата экс-владельца Промсвязьбанка Ананьева по делу о мошенничестве
Prt Scr youtube.com  /  Сегодня

Москва, 27 августа. Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения Алексею Ананьеву по делу о мошенничестве.

По решению суда Алексей Ананьев арестован на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию России. Ранее постановлением столичного суда Дмитрий Ананьев был заключен под стражу. Он также находится за пределами страны.

Сейчас Ананьевым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, подозреваемые похитили более 87 млрд рублей Промсвязьбанка.

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суд арест ананьев
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