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Жителям Москвы пообещали июльское тепло к финалу лета
Общество
Жителям Москвы пообещали июльское тепло к финалу лета
pixabay.com

Москва, 27 августа. Финал лета в Москве выдастся по-июльски теплым. Таким прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в пятницу, 27 августа, существенных осадков не прогнозируется. Облака, затянувшие небо над городом, слегка поредеют. При этом температура поднимется до климатической нормы июня или августа.

«Финал августа тоже будет погожим, и даже станет на градус-другой теплее, а сезон при этом завершится вообще июльскими температурами. А вот станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано. Но осень начнется с лета», — сообщил Тишковец в беседе с РИА Новости.

В предстоящие выходные столичных жителей ожидает солнечная и теплая погода. Выпадение осадков маловероятно. Ночью температура воздуха будет опускаться до +9...+14 градусов, а днем будет держаться в пределах +19...+24 градусов.

Потепление также прогнозируется и в Петербурге. Конец текущей рабочей недели порадует жителей Северной столицы повышением температуры до +25 градусов.

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