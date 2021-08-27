Правоохранители задержали участников массовой драки в московском хостеле

Москва, 27 августа. Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали участников массовой драки в хостеле на улице Адмирала Корнилова. На дебоширов составлены административные протоколы.

Сигнал о нарушении общественного порядка в бюджетной гостинице поступил в дежурную часть МВД России «Коммунарский», после чего на место происшествия выехала оперативная группа. Когда полицейские прибыли в хостел, они пресекли массовую потасовку, а более 20 ее участников забрали в отделение для дальнейшего разбирательства. Об инциденте сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Стражи порядка составили в отношении семи задержанных протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Пятерым из них придется ответить перед законом также по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Суд вынес решение назначить наказание для зачинщиков драки в виде административного ареста сроком на 12 суток. В настоящий момент решается вопрос о депортации пятерых драчунов и запрете им последующего въезда в Российскую Федерацию.